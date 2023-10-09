غزة من شمالها لجنوبها تحت القصف.. لا مكان آمناً في القطاع

وطنا اليوم:تنفذ طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة التي يعلوها دخان ورماد كثيف إثر القصف، في اليوم الثالث بعد بدء عملية “طوفان الأقصى”، في الوقت الذي أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على غزة.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف على غزة مستمر حتى بوجود الأسرى.

وقصف الاحتلال مبان ومقرات ومنشآت ما أسفر عن تدمير مباني الجامعة الإسلامية، ومقر شركة الاتصالات الفلسطينية، وعمارة سكنية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي، تضرر إثر استهداف الاحتلال لمحيط المجمع.

وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات الإسرائيلية، دمرت أيضًا عددًا من المنشآت الحيوية في القطاع.

وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، تكثيف الهجمات في قطاع غزة، مشددًا على “أن الهدف الأساسي هو القضاء على جميع أهداف حماس”.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك خلال جولة قام بها غالانت لغرفة التحكم التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في تل أبيب، مساء اليوم الإثنين

المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، قال، إن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الماضية جن جنونه في قطاع غزة حيث شن العديد من الغارات التي ضربت القطاع.

وقال، إن مئات الصورايخ أطلقت من الطائرات الحربية التي تجوب أرجاء قطاع غزة على رؤوس الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة وأي هدف موجود متحرك داخل القطاع يتم استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

“الوضع في غزة صعب جدا هناك حتى رسائل تصل للمواطنين في بعض المناطق بضرورة إخلاء منازلهم والخروج والابتعاد عن منازلهم حتى يتم استهدافها” وفق بصل.

وقال، إن طواقم الدفاع المدني تعمل في الميدان وتذهب إلى كل هدف يتم استهدافه، وتتحرك الطواقم على الفور وتوجد في أماكن الاستهدافات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن في وقت سابق، الاثنين، أنه أمر بفرض “حصار مطبق” على قطاع غزة.

وقال غالانت في بيان مصور: “نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز… كل شيء مغلق”، علماً بأن إسرائيل تفرض منذ أكثر من 15 عاماً، حصاراً على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة، وفق فرانس برس