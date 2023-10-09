وزارة التربية تعمم أوقات دوام جديدة للمدارس

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، على مديري التربية والتعليم في المحافظات، أوقات الدوام التي سيُعمل بها ابتداء من الأحد الموافق 29/10/2023.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في ضوء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، فإن أوقات الدوام ابتداء من الأحد 29/10/2023، وحتى تاريخ 14/4/2024، ستكون كالآتي:

مدارس الفترة الواحدة

يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 صباحا، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30، ومدتها 45 دقيقة.

مدارس الفترتين

الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحا.

الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12:50، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا.

تكون مدة الحصة الدراسية في الفترتين الصباحية والمسائية، 35 دقيقة، وتلغى استراحة الـ5 دقائق.

وتفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة صباحا