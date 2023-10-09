مستشفى الجامعة الأردنية يحتفل بالأسبوع العالمي للتعقيم المركزي

وطنا اليوم:رعى مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نادر البصول، اليوم الاثنين، باكورة الفعاليات التعليمية التثقيفية التي أطلقتها شعبة العمليات والتعقيم في دائرة التمريض؛ احتفالاً بالأسبوع العالمي للتعقيم المركزي والذي يُصادف التاسع من شهر تشرين أول من كل عام ويستمر لمدة أسبوع، بحضور نائب مدير عام المستشفى للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمود المصطفى ومدير دائرة التمريض صخر الحياري وعدد من مسؤولي وممرضي الدائرة.

وتأتي هذه الفعاليات –التي تحمل شعار “سلامتنا وسلامة مريضنا بجودة تعقيمنا” لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الممارسون الصحيون في أقسام التعقيم في المنشآت والمؤسسات الصحية ودورهم في الإسهام في الحد من انتقال العدوى من خلال حرصهم على تعقيم الأدوات الجراحية وخلق بيئة صحية آمنة، بالإضافة إلى تحقيق غايات التطوير المهني للكوادر ذات العلاقة ورفع مستوى التوعية لديهم بهذا الخصوص.

وأكّد البصول، على أهمية دور التعقيم في المستشفى والذي يمثل أحد الركائز الأساسية للرعاية الصحية الشاملة، ويُعنى بتقديم خدمة متكاملة تقوم على تعقيم الأدوات والإجراءات الأخرى على الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وغرف العمليات وجميع الوحدات والأقسام الأخرى؛ بهدف حماية جميع المرضى من خلال مؤشرات وآليات تضمن جودة تعقيم عالية، لافتاً إلى أن سعي المستشفى إلى تحديث قسم التعقيم المركزي ورفده بأحدث الأجهزة المتطورة.

وشدّد البصول، على ضرورة تضافر الجهود ما بين المعنيين في شعبة التعقيم ومكتب السيطرة على العدوى وعمل جولات مستمرة لاسيما على العيادات الخارجية؛ وذلك لدورهما المحوري في سلامة المريض والطاقم الطبي ضمن بيئة عمل المستشفى، بما يتماشى مع شهادات الاعتماد الدولية والمحلية التي وضعت التعقيم ومكافحة العدوى في سلم أولوياتها.

وستتضمن الفعاليات التعليمية بالتشاركية مع فريق التدريب الميداني التمريضي (CRN) والتي ستستمر على مدار أربعة أيام، محاضرات تثقيفية يُقدمها عدد من الخبراء في مجال التعقيم والسيطرة على العدوى حول مبادئ ومؤشرات التعقيم والجودة في التعقيم.