اسرائيل تغلق حقل تمار والغاز يرتفع 15% بعد عملية “طوفان الاقصى”

“وطنا اليوم/*عامر الشوبكي/اعلنت شركة شيفرون الأميركية تعليق الانتاج في حقل تمار للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وذلك تلبية لتعليمات من الحكومة الاسرائيلية خوفاً من تعرضه للقصف بعد عملية “طوفان الاقصى” .

وقال عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة ان اسعار الغاز ارتفعت اليوم 15% لتصل الى 43 يورو للميغاوات في اوروبا، كون هذا الحقل يزود مصر التي تقوم بتصديره عبر محطتي ادكو ودمياط مسالاً.

كما اكد الشوبكي ان هذا الحقل يزود الاردن وخاصة مصنع البوتاس الاردني مما يرفع تكاليف انتاج البوتاس الاردني في حال استخدام الديزل او زيت الوقود باهظ الثمن.

واضاف الشوبكي ان اغلاق الحقل يضغط بشكل اكبر على الاقتصاد الاسرائيلي، اذ يفقد ارباح تقارب 10 مليون دولار يومياً، و ما يقارب 3.6 مليار دولار سنوياً من الدخل الذي كان يتوفر له عند استغلال او بيع الغاز الطبيعي من حقل تامار النفطي الذي انتج ما يقارب 10.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام 2022 حسب بيانات رسمية .

واشار الشوبكي ان هذا الاجراء متزامناً مع خسائر اخرى كبيرة تكبدها اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي بعد عملية طوفان الاقصى واعلان اسرائيل حرب على غزة قد تستمر لاسابيع .

ويستمر تلبية جميع احتياجات إسرائيل من الغاز من حقل ليفاثيان المجاور لحقل تامار الموقوف والذي يعتبر المصدر الرئيس للغاز الطبيعي للسوق المحلية.

وينتج حقل تمار الغاز الطبيعي عبر ست آبار تحت سطح البحر. وترتبط آبار الإنتاج بمنصة المعالجة والإنتاج، وهي نظام لنقل الغاز والمكثفات من المنصة إلى الشاطئ، عن طريق نظام إنتاج تحت سطح البحر.

وتم اكتشاف حقل تمار، على بعد 100كم غرب حيفا، في عام 2009 على عمق إجمالي قدره 5000 متر تحت مستوى سطح البحر، وفي المياه بعمق 1700 متر. بدأ الإنتاج في عام 2013. ويتم استخراج الغاز الطبيعي من خلال ستة آبار إنتاجية ويتم نقله عبر خطين أنابيب يبلغ طول كل منهما 140 كيلومترا إلى محطة المعالجة الرئيسية والابتدائية على منصة تامار. ثم ينتقل الغاز عبر خط أنابيب إلى المحطة البرية في أشدود، وينتقل إلى السوق الإسرائيلية من خلال خط أنابيب الغاز الوطني INGL، ويتم تصدير الغاز الى مصر والى الاردن عبر انابيب.

*عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة.