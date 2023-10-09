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مقتل 9 أمريكيين في عملية طوفان الأقصى

منذ ساعة واحدة
مقتل 9 أمريكيين في عملية طوفان الأقصى

وطنا اليوم:تواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل إسرائيل، وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 وعدد الأسرى إلى أكثر من 150، في حين لا تزال الأرقام الرسمية الإسرائيلية تذكر وقوع 800 قتيل، رغم توقعاتها بارتفاع تلك الحصيلة،
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن تسعة مواطنين أميركيين قتلوا في المواجهات المسلحة التي اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف في تصريح نقلته عنه صحيفة “واشنطن بوست”، أن الأميركيين قتلوا في المستوطنات الموجودة في محيط قطاع غزة.


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