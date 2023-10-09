وزير السياحة والآثار يلتقي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

وطنا اليوم:التقى وزير السياحة و الآثار مكرم القيسي نائبة وزير الخارجية الايطالي في مبنى الوزارة و تم التباحث حول مجالات التعاون السياحي بين البلدين وبالأخص مشروع “مركز جرش للترميم” و الذي يخطط له ليكون مركزا إقليميا للتدريب و الترميم” كما تم التباحث في المشاريع المندرجة تحت مذكرة التفاهم الأردنية الإيطالية الموقعة عام ٢٠١٧ و التي تضمنت التزام الحكومة الإيطالية المقدر بدعم المبادرات التي تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار، ومنها التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية ودعم الاستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي و دراسة قياس حجم الفجوة بين العرض والطلب ما بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية المزودة لتخصصات صناعة السياحة وسوق العمل الفعلي ودراسة واقع المهن السياحية من حيث تحديد ما لا يقل عن إحدى عشرة من المهن والمهارات ذات الصلة بقطاع السياحة ومساراتها الأكاديمية لتكون محدثة ومبتكرة وفق اتجاهات الأسواق المحلية والعالمية ومتطلبات الكفاءة لصناعة السياحة ومشروع نظام معلومات الأعمال، حيث تم تطوير منصة تكنولوجية تحليلية لنظام معلومات الأعمال كأداة فعالة لصناع القرار في مجال السياحة. وتهدف هذه المنصة إلى توفير صورة كاملة عن قطاع السياحة الأردني بناء على مؤشرات سياحية لها علاقة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتكنولوجي وإدارة الوجهات السياحية، ما يساعد صناع القرار وراسمي السياسات على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين النمو الاقتصادي للقطاع السياحي.

كما وتم مناقشة بعض المشاريع المستقبلية والتي يرغب الجانبان التعاون بهم مثل إعادة بناء سور مدينة جرش الأثرية وترميم قلعة مكاور والمنطقة المحيطة بالاضافة الى التعاون في ترميم المدرج الغربي في أم قيس كما تم التباحث في إمكانية حدوث توأمة بين مدينة بومباي و أم قيس، كما تم مناقشة المشاريع الحالية بالتعاون مع الوكالة الايطالية و هي الخاصة بمشروع إعادة وصيانة وترميم قلعة الشوبك بالتعاون مع جامعة فلورنس و وصيانة وترميم وسط مدينة مادبا بالتعاون مع جامعة بروجيا الإيطالية وتطوير متاحف وسط البلد مع الوكالة الايطالية بالتعاون مع جامعة دي ميلانو.

وحضر الاجتماع من الجانب الإيطالي السفير الإيطالي لدى المملكة والقنصل العام في السفارة الايطالية ومن الجانب الأردني الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي.