نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إنّ رد إسرائيل على عملية “طوفان الأقصى” غير المسبوق الذي نفذه مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “سيغير الشرق الأوسط”.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه كان تحدث إلى رؤساء بلديات المناطق الحدودية الجنوبية. ولم يوضح البيان ماذا يقصد نتنياهو.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.