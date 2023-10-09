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عاجل – حماس تعلن مقتل أربعة رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #إسرائيل

منذ ساعتين
عاجل – حماس تعلن مقتل أربعة رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #إسرائيل

 

عاجل – حماس تعلن مقتل أربعة رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #إسرائيل


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