من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
17:17
اسرائيل تغلق حقل تمار والغاز يرتفع 15% بعد عملية “طوفان الاقصى”
16:50
الأورومتوسطي: إسرائيل تنتقم من الفصائل المسلحة الفلسطينية بارتكاب جرائم قتل جماعي لمدنيين في غزة
16:40
مقتل 9 أمريكيين في عملية طوفان الأقصى
16:34
الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
16:12
ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الزرقاء
15:54
أسرى العدو : نظرة جديدة
15:49
وزير السياحة والآثار يلتقي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي
15:45
نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط
15:25
عاجل – حماس تعلن مقتل أربعة رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #إسرائيل
15:23
قطر تتوسط في صفقة تبادل عاجلة بين إسرائيل وحماس
الرئيسية
عربي دولي
عاجل – حماس تعلن مقتل أربعة رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #إسرائيل
منذ ساعتين
عاجل – حماس تعلن مقتل أربعة رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #إسرائيل
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:17
اسرائيل تغلق حقل تمار والغاز يرتفع 15% بعد عملية “طوفان الاقصى”
16:50
الأورومتوسطي: إسرائيل تنتقم من الفصائل المسلحة الفلسطينية بارتكاب جرائم قتل جماعي لمدنيين في غزة
16:40
مقتل 9 أمريكيين في عملية طوفان الأقصى
16:34
الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
16:12
ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الزرقاء
15:54
أسرى العدو : نظرة جديدة
15:49
وزير السياحة والآثار يلتقي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي
15:45
نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط
15:23
قطر تتوسط في صفقة تبادل عاجلة بين إسرائيل وحماس
15:16
الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع المكالمات مجهولة المصدر
15:14
جامعة البترا تكرم عمداء شؤون الطلبة السابقين فيها
15:06
حصيلة القتلى الإسرائيليين حتى الساعة 800 قتيل والجرحى 2506
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن