قطر تتوسط في صفقة تبادل عاجلة بين إسرائيل وحماس

وطنا اليوم:ذكرت وكالة “روتيرز”، الاثنين، أن المقاومة الفلسطينية تجري محادثات تهدف لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين لديها، مقابل تحرير 36 امرأة وطفلا من سجون الاحتلال.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول أمني قوله، إن المقاومة الفلسطينية تطالب الجانب القطري الضالع في هذه المحادثات، بالإفراج عن الأسرى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

وبحسب القناة 13، فإن الجانب الإسرائيلي يرفض مطلب حماس بالإفراج عن الأسرى المسنين.

في المقابل، نقلت “رويترز” عن مصدر مطلع قوله إن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت “تمضي بشكل إيجابي”، في حين لا توجد علامات على حدوث انفراجة في ظل تعنت الجانبين.

ونفى مصدر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إجراء أي مفاوضات مع المقاومة، الأمر الذي أكد وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهر، أن إسرائيل لا تجري أية مفاوضات مع المقاومة لعقد صفقة تبادل أسرى