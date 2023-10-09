بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قطر تتوسط في صفقة تبادل عاجلة بين إسرائيل وحماس

منذ ساعتين
قطر تتوسط في صفقة تبادل عاجلة بين إسرائيل وحماس

وطنا اليوم:ذكرت وكالة “روتيرز”، الاثنين، أن المقاومة الفلسطينية تجري محادثات تهدف لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين لديها، مقابل تحرير 36 امرأة وطفلا من سجون الاحتلال.
ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول أمني قوله، إن المقاومة الفلسطينية تطالب الجانب القطري الضالع في هذه المحادثات، بالإفراج عن الأسرى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.
وبحسب القناة 13، فإن الجانب الإسرائيلي يرفض مطلب حماس بالإفراج عن الأسرى المسنين.
في المقابل، نقلت “رويترز” عن مصدر مطلع قوله إن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت “تمضي بشكل إيجابي”، في حين لا توجد علامات على حدوث انفراجة في ظل تعنت الجانبين.
ونفى مصدر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إجراء أي مفاوضات مع المقاومة، الأمر الذي أكد وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهر، أن إسرائيل لا تجري أية مفاوضات مع المقاومة لعقد صفقة تبادل أسرى


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:17

اسرائيل تغلق حقل تمار والغاز يرتفع 15% بعد عملية “طوفان الاقصى”

16:50

الأورومتوسطي: إسرائيل تنتقم من الفصائل المسلحة الفلسطينية بارتكاب جرائم قتل جماعي لمدنيين في غزة

16:40

مقتل 9 أمريكيين في عملية طوفان الأقصى

16:34

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

16:12

ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الزرقاء

15:54

أسرى العدو : نظرة جديدة

15:49

وزير السياحة والآثار يلتقي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

15:45

نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط

15:25

عاجل – حماس تعلن مقتل أربعة رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #إسرائيل

15:16

الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع المكالمات مجهولة المصدر

15:14

جامعة البترا تكرم عمداء شؤون الطلبة السابقين فيها

15:06

حصيلة القتلى الإسرائيليين حتى الساعة 800 قتيل والجرحى 2506

وفيات
وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023