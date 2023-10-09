الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع المكالمات مجهولة المصدر

وطنا اليوم:حذر المركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، الأردنيين من التجاوب أو التفاعل مع المكالمات مجهولة المصدر.

وقال المركز في تحذيره الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن الجهات أو الأشخاص الذين وراء هذه المكالمات، يدعون أنهم يعرفون الشخص الذي تلقى الاتصال، ويعرفون تفاصيل حياته الشخصية.

وأوضح المركز أن الغاية من ذلك، الحصول على معلومات وبيانات تمنحهم الفرصة لاختراق بيانات متلقي الاتصال وسرقتها.