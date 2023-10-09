جامعة البترا تكرم عمداء شؤون الطلبة السابقين فيها

وطنا اليوم:نظمت جامعة البترا فعالية خاصة للاحتفاء بعمداء شؤون الطلبة السابقين في الجامعة تقديرًا لاسهاماتهم وجهودهم التي قدموها لخدمة الطلبة منذ تأسيس الجامعة.

وخاطب رئيس الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم العمداء السابقين قائلا “إن هدف هذا اللقاء أن نقول لكم شكرا، وأن ما وصلنا إليه ليس إلا استمرارًا لجهودكم الرائعة واخلاصكم المتميز للجامعة، حفظكم الله ورعاكم”.

واعتبر عبد الرحيم أن العمل في عمادة شؤون الطلبة هو عمل من النوع “السهل الممتنع”، مشيرًا إلى أن مهمة العمادة تتطلب الحفاظ على رعاية شؤون الطلبة وفي الوقت نفسه الحفاظ على أمنهم، ولخص عبد الرحيم ذلك بأن مهمة عمادة شؤون الطلبة إرساء القواعد الصحيحة، التي تتمثل بقبضة تربوية وامنية معًا”.

وعبر عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور اياد الملاح عن تقديره واعتزازه بجميع الزملاء عمداء شؤون الطلبة الذين شغلوا هذا المنصب منذ تأسيس الجامعة وبصماتهم المميزة، قائلا “سنكمل مسيرة العطاء والبناء بجهود الزملاء والزميلات في كادر عمادة شؤون الطلبة”.

واعتبر عميد شؤون الطلبة الأسبق الدكتور بلال الجيوسي في كلمة ألقاها باسم العمداء السابقين في جامعة البترا أنه يفترض بعميد شؤون الطلبة أن يتمتع بمهارات الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي والقيادة والقدرة على التأثير وصنع القرار واتخاذه، والقدرة على التفاوض والإقناع، ومؤخرًا إدارة الجزبية السياسية داخل الجامعة.

وقال الجيوسي إن “عميد شؤون الطلبة يضحي بقسط كبير من وقته وجهده الأكاديمي من أجل القيام بمهمات غير أكاديمية خدمة للطلبة والجامعة والمجتمع أيضًا ويجب أن يكون هناك دومًا، من هو على استعداد للقيام بهذه التضحية”.

وكرمت جامعة البترا عمداء شؤون الطلبة منذ عام 1991 إلى عام 2022، واشتمل التكريم على توزيع دروع تكريمة وباقات ورد وجولة تعريفية في الجامعة ومبنى عمادة شؤون الطلبة.

والعمداء المكرمون هم الأستاذ الدكتورة سهام أبو عيطة، الأستاذ الدكتور محمد سعيد الصباريني، الدكتورة نهال عميرة، الدكتور بلال الجيوسي، المرحوم الأستاذ الدكتور محمود عطا، الدكتور أيمن هندية، الدكتور محمد الكساسبة، الأستاذ الدكتور أحمد الخطيب، الدكتور غازي أبو زيتون، الدكتور فتحي الفاعوري.