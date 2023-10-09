حصيلة القتلى الإسرائيليين حتى الساعة 800 قتيل والجرحى 2506

وطنا اليوم – ‏أفادت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال بمقتل 800 قتيل وجرح 2506 آخرين بنيران المقاومة الفلسطينية، جراء معركة “طوفان الأقصى، وأن 376 منهم بين خطيرة وحرجة.

وأعلن مصدر عسكري “اسرائيلي” ان عدد القتلى الإسرائيليين” لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، محمد ضيف، أعلن السبت الماضي، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، بعد إطلاق آلاف الصواريخ من غزة، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بالتزامن مع هجوم بري وبحري وجوي، على مستوطنات “الغلاف” ومواقع الاحتلال العسكرية، وهو ما أدى لقتل وجرح مئات الجنود والمستوطنين وأسر العشرات .