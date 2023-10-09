بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حصيلة القتلى الإسرائيليين حتى الساعة 800 قتيل والجرحى 2506

منذ ساعتين
حصيلة القتلى الإسرائيليين حتى الساعة 800 قتيل والجرحى 2506

 

وطنا اليوم –  ‏أفادت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال بمقتل 800 قتيل وجرح 2506 آخرين بنيران المقاومة الفلسطينية، جراء معركة “طوفان الأقصى، وأن 376 منهم بين خطيرة وحرجة.

وأعلن مصدر عسكري “اسرائيلي” ان عدد القتلى الإسرائيليين” لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، محمد ضيف، أعلن السبت الماضي، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، بعد إطلاق آلاف الصواريخ من غزة، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بالتزامن مع هجوم بري وبحري وجوي، على مستوطنات “الغلاف” ومواقع الاحتلال العسكرية، وهو ما أدى لقتل وجرح مئات الجنود والمستوطنين وأسر العشرات .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:17

اسرائيل تغلق حقل تمار والغاز يرتفع 15% بعد عملية “طوفان الاقصى”

16:50

الأورومتوسطي: إسرائيل تنتقم من الفصائل المسلحة الفلسطينية بارتكاب جرائم قتل جماعي لمدنيين في غزة

16:40

مقتل 9 أمريكيين في عملية طوفان الأقصى

16:34

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

16:12

ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الزرقاء

15:54

أسرى العدو : نظرة جديدة

15:49

وزير السياحة والآثار يلتقي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

15:45

نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط

15:25

عاجل – حماس تعلن مقتل أربعة رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #إسرائيل

15:23

قطر تتوسط في صفقة تبادل عاجلة بين إسرائيل وحماس

15:16

الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع المكالمات مجهولة المصدر

15:14

جامعة البترا تكرم عمداء شؤون الطلبة السابقين فيها

وفيات
وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023