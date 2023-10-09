أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وطنا اليوم:اعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الاثنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي وفقاً لنشرات دائرة الأرصاد الجوية التي تتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة .

ودعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 )