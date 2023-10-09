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وسائل إعلام : ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800

منذ 28 ثانية
وسائل إعلام : ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 800.
وقد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي حماس ما زالوا يتسللون لإسرائيل لتنفيذ هجمات، كما أفاد مراسل الإذاعة الإسرائيلية أن حركة الطيران توقفت لنحو نصف ساعة في مطار بن غوريون.
وتواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل.


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