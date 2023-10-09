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مجزرة جديدة للاحتلال بحق عائلات فلسطينية في قطاع غزة لا يستوعبها عقل

منذ 24 ثانية
مجزرة جديدة للاحتلال بحق عائلات فلسطينية في قطاع غزة لا يستوعبها عقل

وطنا اليوم:استُشهد نحو 50 مواطناً، وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال، بقصفه سوق مفترق الترنس، وسط مخيم جباليا، شمال القطاع، ظهر اليوم الاثنين.
ويتواصل عداون الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، وارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في بيوتهم، وتدميره للأبراج السكنية.
وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي بلجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة.
وأكدت أن الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم.
وأشارت الكلية أن عدوان الاحتلال على المدنيين العزل يعدّ خرقاً كبيراً وواضحاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.

استهداف المدنيين العزل
وتواصل قوات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة واستهداف المدنيين العزل والأحياء السكنية بشكل مباشر في قطاع غزة.
ودمرت طائرات الاحتلال مسجد عبدالله بن عمر السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
ودمرت قوات الاحتلال مواقع مختلفة في القطاع، منها 6 مساجد، و4 مدارس، و3 مصارف منذ السبت الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 511 منهم 91 طفلا و61 امرأة وإصابة 2750 منهم 244 طفلا و151 امرأة


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