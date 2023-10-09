الاحتلال يعلن فرض حصار كامل على غزة .. لا طعام لا وقود لا كهرباء

وطنا اليوم:أمر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، بفرض حصار كامل على غزة.

وقال غالانت ” في غزة لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود. كل شيء مغلق”.

وأضاف أنه أجرى تقييما للأوضاع، وسيتصرف بما بتناسب مع ذلك

وعمليا يعاني القطاع من انقطاع كبير في التيار الكهربائي، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، إذ تأتي الكهرباء لساعات محدودة في اليوم، لكن تلك الساعات انخفضت إلى ساعتين أو ثلاث مع الحرب وفي بعض المناطق لم تصل الكهرباء أبدا، طبقا لـ”الأونروا”.

وأغلقت المعابر على الحدود بين إسرائيل وغزة بعد أن شنت حركة حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية انطلاقا من القطاع، أوقعت مئات القتلى الإسرائيليين.

وتمر من خلال هذه المعابر المواد الأساسية لسكان القطاع الذين يبلغ عددهم زهاء مليونين.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أن قدرتها على خدمة نحو 75 ألف نازح في القطاع لجؤوا إلى مدارسها سقفها أيام، في حال لم تفتح إسرائيل المعابر إلى القطاع