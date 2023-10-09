بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل 4 أسرى إسرائيليين واستشهاد آسريهم في قصف الاحتلال لغزة

منذ ساعة واحدة
مقتل 4 أسرى إسرائيليين واستشهاد آسريهم في قصف الاحتلال لغزة

وطنا اليوم:قال الناطق باسم القسام أبو عبيدة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومي الأحد والاثنين، أدى إلى مقتل 4 من أسرى الاحتلال واستشهاد آسريهم من القسام.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية أنه نحو 750 جنديا ومستوطنا لا يزالون في عداد المفقودين.
ونقلت الصحيفة العبرية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية طلبت من أهالي المفقودين المساعدة في العثور على ذويهم.
وقال أبو عبيدة في وقت سابق:”نبشّر أسرانا وأبناء الشعب الفلسطيني، إنه في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود”.
وأضاف أن هؤلاء الأسرى من الضباط والجنود حرى تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.
وتتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:32

العرجان يعتزم رفع العلم على قمة ميرا بيك بجبال الهاملايا

14:17

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

14:12

وسائل إعلام : ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800

14:03

مجزرة جديدة للاحتلال بحق عائلات فلسطينية في قطاع غزة لا يستوعبها عقل

13:49

الاحتلال يعلن فرض حصار كامل على غزة .. لا طعام لا وقود لا كهرباء

13:42

هل جاء اليهود الى فلسطين أم جيءَ بهم؟

12:40

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)

12:25

المشاقبة : ما ظهر من قبل السلطة الفلسطينية يوضح مشكلتها الجلية بقياداتها التي يجب ان تتبدل

12:23

لأول مرة .. القسام تكشف عن منظومة دفاعية محلية الصنع

12:12

جيش الاحتلال: استدعاء 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق

12:04

مصر تستعد لطوفان الأقصى وتعليمات بمنع أي فلسطيني من دخول العريش

11:51

إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

وفيات
وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023