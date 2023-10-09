مقتل 4 أسرى إسرائيليين واستشهاد آسريهم في قصف الاحتلال لغزة

وطنا اليوم:قال الناطق باسم القسام أبو عبيدة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومي الأحد والاثنين، أدى إلى مقتل 4 من أسرى الاحتلال واستشهاد آسريهم من القسام.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية أنه نحو 750 جنديا ومستوطنا لا يزالون في عداد المفقودين.

ونقلت الصحيفة العبرية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية طلبت من أهالي المفقودين المساعدة في العثور على ذويهم.

وقال أبو عبيدة في وقت سابق:”نبشّر أسرانا وأبناء الشعب الفلسطيني، إنه في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود”.

وأضاف أن هؤلاء الأسرى من الضباط والجنود حرى تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى