تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية إجراء تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/10/10:

‏1.‏ نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية ‏السيد محمد حمود الدلابيح مساعداً لمحافظ المفرق .‏

‏2.‏ نقل متصرف لواء الأغور الجنوبية السيد عاطف ‏بشير البطوش متصرفاً للواء عي / محافظة الكرك .‏

‏3.‏ نقل مساعد محافظ العاصمة السيد زياد شتيان ‏القبيلات مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / ‏مركز الوزارة .‏

‏4.‏ نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش السيد ‏نزار نهار الحجايا مساعداً لمحافظ العاصمة .‏

‏5.‏ نقل متصرف لواء الرصيفة السيد خلف حمدان بني ‏خالد مساعداً لمحافظ البلقاء .‏

‏6.‏ نقل متصرف لواء عي السيد خالد توفيق الجعافره ‏مساعداً لمحافظ الكرك .‏

‏7.‏ نقل مساعد محافظ المفرق السيد احمد نايف نصير ‏مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ‏والاستثمار / مركز الوزارة .‏

‏8.‏ نقل مساعد محافظ المفرق السيد وصفي احمد العدوان ‏مساعداً لمحافظ البلقاء .‏

‏9.‏ نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام السيد ‏حسن ابراهيم حنيفات منسقاً لشؤون اللاجئين / مركز ‏الوزارة .‏

‏10.‏ نقل مساعد محافظ الكرك السيد عمر بدر الحديد ‏متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الرزقاء .‏

‏11.‏ نقل مساعد محافظ مادبا السيد صخر محمد المور ‏متصرفاً للواء فقوع / محافظة الكرك .‏

‏12.‏ نقل متصرف لواء فقوع السيد وائل عبدالفتاح الشرفاء متصرفاً ‏للواء الأغوار الجنوبية / محافظة الكرك .‏

‏13.‏ نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد سعود فلاح الحربي ‏متصرفاً للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة ‏المفرق . ‏

‏14.‏ تعيين المتصرف السيد محمد سلطان الرفاعي مساعداً ‏لمحافظة جرش .‏

‏15.‏ تعيين المتصرف السيد خالد سليمان كساسبه مساعداً ‏لمحافظ المفرق .‏

‏16.‏ تعيين المتصرف السيد ضيف الله محمود السلامين ‏مساعداً لمحافظ معان .‏

‏17.‏ نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا مدير القضاء ‏السيد رائد عبدالحميد المعايطه مساعداً لمتصرف لواء ‏الجيزة / محافظة العاصمة .‏

‏18.‏ نقل مدير قضاء ارحاب السيد محمد الويفي السرحان ‏مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق .‏

‏19.‏ نقل مدير قضاء بيرين عمر ” محمد حلمي ” ‏الشريده مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / ‏مركز الوزارة .‏

‏20.‏ نقل مدير قضاء ام الجمال السيد حاكم محمود ‏علاونه مديراً لقضاء برما / محافظة جرش .‏

‏21.‏ نقل مدير قضاء عيرا ويرقا السيد احمد محمد ‏العدوان مديراً لقضاء ام الجمال / محافظة المفرق .‏

‏22.‏ نقل مدير قضاء الضليل السيد منجد محمد القاضي ‏الى مركز محافظة الزرقاء .‏

‏23.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء ‏السيد رامي محمد عبيدات مديراً لقضاء حوشا / ‏محافظة المفرق .‏

‏24.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء ‏السيد كمال خالد عباس مديراً لقضاء الضليل / ‏محافظة الزرقاء .‏

‏25.‏ نقل مدير قضاء حوشا السيد عماد خالد المغاربه ‏مساعداً لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة .‏

‏26.‏ نقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء السيد ‏ماجد صافي الطوالبه مديراً لقضاء بيرين / ‏محافظة الزرقاء .‏

‏27.‏ نقل مدير قضاء مؤاب السيد عدنان عبدالكريم ‏العضايله مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ ‏محافظة الكرك .‏

‏28.‏ نقل مدير قضاء ام القطين السيد نائل عبدالرحيم ‏ابداح مديراً لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق .‏

‏29.‏ نقل مدير قضاء مليح السيد سعود سالم الرويضان ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق .‏

‏30.‏ نقل مدير قضاء سما السرحان السيد ناصر محمد ‏الرواشده مساعداً لمتصرف لواء قصبة عجلون / ‏محافظة عجلون .‏

31.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء ‏السيد منذر محمد عكور مساعداً لمتصرف لواء بني ‏كنانه / محافظة اربد .‏

‏32.‏ نقل مساعد متصرف لواء الشونه الجنوبية مدير ‏القضاء السيد محمود خلف البقور مساعداً لمدير ‏مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .‏

‏33.‏ نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ‏والاستثمار مدير القضاء السيد بشير سعود الجبور ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏

‏34.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان مدير القضاء ‏السيد امين يوسف الشعيبات مديراً لقضاء الجفر / ‏محافظة معان .‏

‏35.‏ نقل مساعد متصرف لواء الأغوار الجنوبية مدير ‏القضاء السيد محمد عبدالله البداينه مديراً لقضاء ‏مؤاب / محافظة الكرك .‏

‏36.‏ نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء ‏السيد عبدالله ظاهر الماضي مساعداً لمتصرف لواء ‏قصبة اربد / محافظة اربد .‏

‏37.‏ نقل مدير قضاء الخالدية السيد مخلد توفيق الحماد ‏مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا .‏

‏38.‏ نقل مساعد متصرف لواء الجيزة مدير القضاء السيد ‏ثامر عبدالله الدغمي مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا ‏‏/ محافظة البلقاء .‏

‏39.‏ نقل مساعد متصرف لواء عي مدير القضاء السيد ‏عبدالكريم سلمان ” الفريسان الحماد ” مديراً لقضاء ‏الخالدية / محافظة المفرق.‏

40.‏ نقل مساعد متصرف لواء القصر السيد ماهر ‏الخريشا مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .‏

‏41.‏ تعيين مدير القضاء السيد شبلي نواش العميان ‏مساعداً لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة .‏

‏42.‏ تعيين مدير القضاء السيد صالح راتب المجالي مديراً ‏لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .‏

‏43.‏ تعيين مدير القضاء السيد قيس راضي حداد ‏مساعداً لمدير مديرية العلاقات العامة والاعلام / ‏مركز الوزارة .‏

‏44.‏ تعيين مدير القضاء السيد محمود عوض الزريقات ‏مساعداً لمدير مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة.‏

‏45.‏ تعيين مدير القضاء السيد غيث محمد عبيدات ‏مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد .‏

‏46.‏ تعيين مدير القضاء السيد عبدالله شهاب ابو وندي ‏مساعداً لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .‏

‏47.‏ تعيين مدير القضاء السيد عبدالكريم محسن ابو ‏دلو مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد ‏البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة .‏

‏48.‏ تعيين مدير القضاء السيد ايمن مدالله الذيابات ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة ‏الكرك.‏

‏49.‏ تعيين مدير القضاء السيد فراس ضامن الجماعين ‏مساعد لمتصرف لواء الاغوار الجنوبية / محافظة ‏الكرك .‏

50.‏ تعيين مدير القضاء السيد نايف عبد الرحيم ابو ‏وندي مساعداً لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .‏

‏51.‏ تعيين مدير القضاء السيد فؤاد احمد العويدي مساعداً ‏لمتصرف لواء الشونة الجنوبية