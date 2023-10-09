تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية إجراء تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/10/10:
1. نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية السيد محمد حمود الدلابيح مساعداً لمحافظ المفرق .
2. نقل متصرف لواء الأغور الجنوبية السيد عاطف بشير البطوش متصرفاً للواء عي / محافظة الكرك .
3. نقل مساعد محافظ العاصمة السيد زياد شتيان القبيلات مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .
4. نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش السيد نزار نهار الحجايا مساعداً لمحافظ العاصمة .
5. نقل متصرف لواء الرصيفة السيد خلف حمدان بني خالد مساعداً لمحافظ البلقاء .
6. نقل متصرف لواء عي السيد خالد توفيق الجعافره مساعداً لمحافظ الكرك .
7. نقل مساعد محافظ المفرق السيد احمد نايف نصير مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة .
8. نقل مساعد محافظ المفرق السيد وصفي احمد العدوان مساعداً لمحافظ البلقاء .
9. نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام السيد حسن ابراهيم حنيفات منسقاً لشؤون اللاجئين / مركز الوزارة .
10. نقل مساعد محافظ الكرك السيد عمر بدر الحديد متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الرزقاء .
11. نقل مساعد محافظ مادبا السيد صخر محمد المور متصرفاً للواء فقوع / محافظة الكرك .
12. نقل متصرف لواء فقوع السيد وائل عبدالفتاح الشرفاء متصرفاً للواء الأغوار الجنوبية / محافظة الكرك .
13. نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد سعود فلاح الحربي متصرفاً للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة المفرق .
14. تعيين المتصرف السيد محمد سلطان الرفاعي مساعداً لمحافظة جرش .
15. تعيين المتصرف السيد خالد سليمان كساسبه مساعداً لمحافظ المفرق .
16. تعيين المتصرف السيد ضيف الله محمود السلامين مساعداً لمحافظ معان .
17. نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا مدير القضاء السيد رائد عبدالحميد المعايطه مساعداً لمتصرف لواء الجيزة / محافظة العاصمة .
18. نقل مدير قضاء ارحاب السيد محمد الويفي السرحان مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق .
19. نقل مدير قضاء بيرين عمر ” محمد حلمي ” الشريده مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .
20. نقل مدير قضاء ام الجمال السيد حاكم محمود علاونه مديراً لقضاء برما / محافظة جرش .
21. نقل مدير قضاء عيرا ويرقا السيد احمد محمد العدوان مديراً لقضاء ام الجمال / محافظة المفرق .
22. نقل مدير قضاء الضليل السيد منجد محمد القاضي الى مركز محافظة الزرقاء .
23. نقل مساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء السيد رامي محمد عبيدات مديراً لقضاء حوشا / محافظة المفرق .
24. نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء السيد كمال خالد عباس مديراً لقضاء الضليل / محافظة الزرقاء .
25. نقل مدير قضاء حوشا السيد عماد خالد المغاربه مساعداً لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة .
26. نقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء السيد ماجد صافي الطوالبه مديراً لقضاء بيرين / محافظة الزرقاء .
27. نقل مدير قضاء مؤاب السيد عدنان عبدالكريم العضايله مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ محافظة الكرك .
28. نقل مدير قضاء ام القطين السيد نائل عبدالرحيم ابداح مديراً لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق .
29. نقل مدير قضاء مليح السيد سعود سالم الرويضان مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق .
30. نقل مدير قضاء سما السرحان السيد ناصر محمد الرواشده مساعداً لمتصرف لواء قصبة عجلون / محافظة عجلون .
31. نقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء السيد منذر محمد عكور مساعداً لمتصرف لواء بني كنانه / محافظة اربد .
32. نقل مساعد متصرف لواء الشونه الجنوبية مدير القضاء السيد محمود خلف البقور مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .
33. نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار مدير القضاء السيد بشير سعود الجبور مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .
34. نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان مدير القضاء السيد امين يوسف الشعيبات مديراً لقضاء الجفر / محافظة معان .
35. نقل مساعد متصرف لواء الأغوار الجنوبية مدير القضاء السيد محمد عبدالله البداينه مديراً لقضاء مؤاب / محافظة الكرك .
36. نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء السيد عبدالله ظاهر الماضي مساعداً لمتصرف لواء قصبة اربد / محافظة اربد .
37. نقل مدير قضاء الخالدية السيد مخلد توفيق الحماد مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا .
38. نقل مساعد متصرف لواء الجيزة مدير القضاء السيد ثامر عبدالله الدغمي مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا / محافظة البلقاء .
39. نقل مساعد متصرف لواء عي مدير القضاء السيد عبدالكريم سلمان ” الفريسان الحماد ” مديراً لقضاء الخالدية / محافظة المفرق.
40. نقل مساعد متصرف لواء القصر السيد ماهر الخريشا مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .
41. تعيين مدير القضاء السيد شبلي نواش العميان مساعداً لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة .
42. تعيين مدير القضاء السيد صالح راتب المجالي مديراً لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .
43. تعيين مدير القضاء السيد قيس راضي حداد مساعداً لمدير مديرية العلاقات العامة والاعلام / مركز الوزارة .
44. تعيين مدير القضاء السيد محمود عوض الزريقات مساعداً لمدير مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة.
45. تعيين مدير القضاء السيد غيث محمد عبيدات مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد .
46. تعيين مدير القضاء السيد عبدالله شهاب ابو وندي مساعداً لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .
47. تعيين مدير القضاء السيد عبدالكريم محسن ابو دلو مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة .
48. تعيين مدير القضاء السيد ايمن مدالله الذيابات مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك.
49. تعيين مدير القضاء السيد فراس ضامن الجماعين مساعد لمتصرف لواء الاغوار الجنوبية / محافظة الكرك .
50. تعيين مدير القضاء السيد نايف عبد الرحيم ابو وندي مساعداً لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .
51. تعيين مدير القضاء السيد فؤاد احمد العويدي مساعداً لمتصرف لواء الشونة الجنوبية