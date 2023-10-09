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لأول مرة .. القسام تكشف عن منظومة دفاعية محلية الصنع

منذ ساعتين
لأول مرة .. القسام تكشف عن منظومة دفاعية محلية الصنع

وطنا اليوم:كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، عن إدخالها منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز “مُتبّر 1”.
وقالت في بيان مقتضب، إنها استخدمت المنظومة في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.
الى ذلك سرت خلال الساعات الماضية ترجيحات بأن تنفذ القوات الإسرائيلية اجتياحاً برياً للقطاع، بعد الغارات العنيفة والمكثفة التي نفذها الطيران.
ورجح مسؤولون أميركيون أن تقرر الحكومة الإسرائيلية فعلياً تنفيذ توغل بري في غزة خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين.
إلا أن بعض المراقبين استبعدوا تلك الخطوة، متوقعين أن تكون كلفة مثل هذا الهجوم باهظة جداً من حيث الخسائر البشرية للجانبين، لاسيما على صعيد المدنيين في القطاع المكتظ بالسكان.


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