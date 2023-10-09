جيش الاحتلال: استدعاء 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق

وطنا اليوم:تواصل قوات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة واستهداف المدنيين العزل والأحياء السكنية بشكل مباشر في قطاع غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال مسجد عبدالله بن عمر السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مواقع مختلفة في القطاع، 6 مساجد و3 مصارف، و4 مدارس، منذ السبت الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال استدعاءه 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الاثنين، إجمالي إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي، حتى الساعة الثامنة صباحاً في اليوم الثالث.

وقالت الوزارة في تصريح إن 493 مواطناً استشهدوا منهم 91 طفلاً و61 سيدة، فيما أصيب نحو 2751 مواطناً آخرين بجراح مختلفة، منهم 244 طفلاً و151 سيدة.

واستشهد 31 فلسطينياً، فجر الإثنين، وأصيب آخرين، في عدة استهدافات لعدة منازل مأهولة بالسكان، دون تحذير سكانها، ومساجد، شمال وجنوب قطاع غزة.