إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.

وقالت الوحدة في بيان صحفي اليوم إن عدد الطلبة الذين جرى قبولهم بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي، بالإضافة إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي وضعوها في طلب إساءة الاختيار، بلغ (4887) طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لم يقبلوا نتيجة عدم توفر شواغر (10984) طالبا وطالبة، ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الانتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/AdmBadChoiceResults.aspx.

كما أعلنت الوحدة مساء أمس نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024. وأشارت إلى أن عدد الطلبة الذين جرت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن كلية إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي، بالإضافة إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي وضعوها في طلب الانتقال بلغ (866) طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لم تتم الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن جامعة إلى أخرى نتيجة عدم توفر شواغر (86) طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الذين قبلوا من طلبة إساءة الاختيار (1215) طالبا وطالبة، في حين لم يقبل (119) طالبا وطالبة نتيجة عدم توفر شواغر، ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الانتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomTransAndBadChoice.