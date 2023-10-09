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الاندبندت البريطانية تكشف عن كنز أمني استراتيجي حصلت عليه حماس

منذ ساعتين
الاندبندت البريطانية تكشف عن كنز أمني استراتيجي حصلت عليه حماس

 

 

 

وطنا اليوم – أفادت صحيفة الاندبندت البريطانية في نشرتها صباح يوم الأحد الثامن من اكتوبر عن مصدر في المقاومة أن جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس قد حصل على كنز أمني استراتيجي يوم أمس خلال اقتحام مقاتلي حماس للمواقع الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.
وقامت مجموعات من الذراع العسكري لحماس بالهجوم على مواقع اسرائيلية على حدود قطاع غزة في صباح السبت السابع من أكتوبر في آخر يوم لعيد العرش اليهودي في مشهد يعيد إلى الأذهان الهجوم المصري السوري المفاجيء على الجيش الاسرائيلي في السادس من اكتوبر 73.
صباح السبت واثناء هجوم مقاتلي حماس على موقع معبر ايرز ومقتل الجنود قاموا باعتقال ضباط المخابرات الاسرائيلية التابعين لجهاز الأمن العام، حيث كانوا متواجدين في المعبر الذي يتنقل من خلاله العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل لأعمالهم
وكان ضباط المخابرات يتجهزون لمقابلة العمال للحصول على معلومات تخص المقاومة الفلسطينية إلا أنهم تفاجأوا بمقاتلي حماس يدخلون عليهم المكاتب ويسيطرون على ملفاتهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
المصدر أفاد أن الأجهزة تحتوي على معلومات كبيرة جداً تحتاج لمدة أشهر للانتهاء من فك تشفيرها وتحليلها.
المصدر أفاد أن استخبارات القسام التابعة لحماس حصلت على كشوفات بأسماء المتعاونين مع المخابرات الاسرائيلية وطرق التواصل معهم وأساليب عملهم وانتشارهم في القطاع أوقات النزاعات الاسرائيلية الفلسطينية.
وقد أوعزت حماس لعناصر الأمن لديها بالانتشار بالشوارع وكشف التحركات والأساليب التي يستخدمها المتعاونين مع اسرائيل،
وقد تم تزويد عناصر الأمن بأسماء المتعاونين مع اسرائيل.
وأن أجهزة حماس الأمنية تنتظر انتهاء الحرب الدائرة في غزة بين حماس واسرائيل للقيام بحملة لاعتقال المتعاونين مع اسرائيل، وأنه في حال تنفيذ ذلك فإنها تعتبر قد قامت بضربة أمنية لا تقل تأثيراً عن الضربة العسكرية التي تلقتها اسرائيل صباح يوم السابع من اكتوبر..


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