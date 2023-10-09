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طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يُتوّج ببرونزية بطولة العالم للجمباز

منذ ساعتين
Jordania's Ahmad Abu Al Soud competes during the Men's Pommel Horse final at the World Gymnastics Championships in Liverpool, northern England on November 5, 2022. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - PUBLICATION OF SEQUENCES IN EXCESS OF 5 IMAGES/SECOND IS PROHIBITED (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - PUBLICATION OF SEQUENCES IN EXCESS OF 5 IMAGES/SECOND IS PROHIBITED (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:تُوّج لاعب المنتخب الوطني للجمباز وطالب الدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية، أحمد أبو السعود والحاصل على منحة دراسية ، بالميدالية البرونزية، على جهاز حصان المقابض في بطولة العالم للجمباز والمقامة في مدينة انتويرب البلجيكية مساء أول أمس السبت.
ونجح “أبو السعود” في تحقيق الميدالية البرونزية بعد حلوله بالمركز الثالث بمجموع نقاط بلغ ١٤.٦٣٣ نقطة.
فيما توج اللاعب الأيرلندي، ريس ماكلينغان، بالميدالية الذهبية وجاء اللاعب الأمريكي، جوي يونغ، بالمركز الثاني ونال الفضية.
وهنأ الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية الطالب أحمد أبو السعود مُتمنياً له حصد مزيد من البطولات، ومواصلة التمثيل المُشرف للأردن.
وتعتبر هذه ثاني ميدالية يُحققها أحمد أبو السعود في بطولات العالم للجمباز حيث كان قد توج في نسخة العام الماضي والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية بالميدالية الفضية والتي جعلته حينها أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز والتي انطلقت للمرة الأولى عام ١٩٠٣


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