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عمان الأهلية تهنئ طالبها عبدالله حماد بحصوله على برونزية الكاراتيه بدورة الألعاب الآسيوية

منذ 3 ساعات
عمان الأهلية تهنئ طالبها عبدالله حماد بحصوله على برونزية الكاراتيه بدورة الألعاب الآسيوية

وطنا اليوم:‎تُوّج لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه وطالب جامعة عمان الاهلية في قسم التربية البدنية والصحية عبدالله حماد بالميدالية البرونزية ، وذلك في اانسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية .
ونجح “حماد” في تحقيق ثاني ميداليات الكاراتيه الأردنية في النسخة الحالية من الألعاب الآسيوية بعد الميدالية الفضية التي نالها اللاعب حسن مصاروة ضمن منافسات وزن تحت ٧٥ كغم.
وجاء فوز عبد الله حماد بالميدالية البرونزية بعد انتصاره في نزاله أمام اللاعب السعودي سعود البشير بنتيجة ٥-٢ ضمن منافسات وزن تحت ٦٠ كغم.
وعبر رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن فخره وسعادته بإنجاز الطالب والحاصل على منحة كاملة أثناء دراسته مرحلة البكالوريوس في جامعة
عمان الأهلية، مشيدًا بجهوده، وأعرب عن أمله في أن يواصل تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، ومواصلة التمثيل المشرف للأردن.
وكان عبد الله حماد قد استهل مشاركته بتحقيق الفوز على اللاعب القيرغيزستاني رافائيل أكبروف بنتيجة ٢-٠ في دور الـ ١٦ ومن ثم فاز على اللاعب الباكستاني همايون،
بنتيجة ٨-٢ في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكويتي عبد الله شعبان بنتيجة ٠-٧


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