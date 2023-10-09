البريد الاردني يشارك دول العالم الاحتفال بيوم البريد العالمي

وطنا اليوم:شارك البريد الاردني اليوم الاثنين التاسع من تشرين أول دول العالم الاحتفال بيوم البريد العالمي الذي جاء تحت شعار” معا من أجل بناء الثقة” ،وهو ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874 في العاصمة السويسرية بيرن.

وأعلن عن تاريخ اليوم العالمي للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيوعام 1969، ومنذ ذلك الحين تشارك بلدان في جميع أنحاء العالم بالاحتفالات ومنها المملكة الاردني الهاشمية .

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود في تصريح صحفي اليوم بهذه المناسبة ،إن مشاركة الاردن دول العالم بهذا الاحتفال يجسد الاهتمام الاردني بتطوير خدمات البريد وتقديمها وفق المعايير الدولية التي تخضع لاشراف الاتحاد البريدي العالمي .

واضاف الداوود ، إن ما تقوم به شركة البريد من أداء خدمات بريدية متنوعة يجري بدعم واهتمام حكومي مكن الشركة من متابعة التطورات والتحديث الذي يشهده قطاع البريد على المستوى الدولي من خلال الخبرات البشرية المدربة والتي بدأ المواطن يلمسها عند التعامل مع المكاتب البريدية الموزعة في أرجاء المملكة.

وأكد ان البريد اصبح جزءا مهما من أدوات الحكومة الالكترونية التي بموجبها تقوم المكاتب البريدية بتقديم الخدمات إلى جميع الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص

كما وجه الداوود رسالة الى كافة العاملين بالبريد الاردني شكرهم فيها على ما بذلوه ويبذلونه في سبيل تطويرالعمل ، مؤكدا على أن سر نجاح العمل هو الموظف المثابر والمتابع لما يحدث من تطورات في مجال البريد العالمي .

ويذكر أن إدارة الاتحاد البريدي العالمي قد اتخذت هذا العام 2023 شعار “معا من أجل بناء الثقة/ لنتعاون من أجل مستقبل آمن ومترابط “كشعارللاحتفال بهذه المناسبة ،حيث تستخدم العديد من الدول هذه المناسبة لعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة،إضافة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والتي منها القضاء على الفقر المدقع والجوع ومكافحة التفاوت (عدم المساواة) والجور والعمل على قلب تأثير تغيير المناخ. ولخدمات البريد دورها في الجهود العالمية التي تبذل في هذا الصدد من خلال توفيرها الهياكل الأساسية اللازمة للتنمية.