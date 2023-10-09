استئناف عمل جسر الملك حسين اليوم حتى الساعة 2 مساء

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور عن استئناف حركة المسافرين المغادرين والقادمين على جسر الملك حسين ليوم الاثنين، حتى الساعة 14:00، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه.

ودعت إدارة أمن الجسور، لمتابعة صفحتها على “فيسبوك” لمعرفة كل ما هو جديد