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استئناف عمل جسر الملك حسين اليوم حتى الساعة 2 مساء

منذ 11 ثانية
A car drives past a road signal indicating the Allenby (King Hussein) bridge crossing point to Jordan (background), in the city of Jericho in the occupied West Bank, on January 28, 2021. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور عن استئناف حركة المسافرين المغادرين والقادمين على جسر الملك حسين ليوم الاثنين، حتى الساعة 14:00، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه.
ودعت إدارة أمن الجسور، لمتابعة صفحتها على “فيسبوك” لمعرفة كل ما هو جديد


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