وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور عن استئناف حركة المسافرين المغادرين والقادمين على جسر الملك حسين ليوم الاثنين، حتى الساعة 14:00، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه.
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استئناف عمل جسر الملك حسين اليوم حتى الساعة 2 مساء
وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور عن استئناف حركة المسافرين المغادرين والقادمين على جسر الملك حسين ليوم الاثنين، حتى الساعة 14:00، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه.