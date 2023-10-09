شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

وطنا اليوم:أعلنت عدة شركات طيران عالمية إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب في أعقاب عملية طوفان الأقصى، التي تواصل تنفيذها المقاومة الفلسطينية، في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح السبت.

وبلغ عدد الشركات التي قررت إلغاء رحلاتها نحو 13 شركة عالمية أغلبها من عدة دول أوروبية.

وفي السياق، هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 5.7 بالمئة في الساعة الأولى لفتح التداولات، بعد يوم واحد من إطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبورصة، تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 5.7 بالمئة أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة.

ويترقب المستثمرون في الداخل المحتل، فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف المزيد من الضعف للعملة، إذ يعاني المستثمرون في بورصة تل أبيب من ضعف التداول بسبب خطة “إصلاح القضاء” والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست.

وكانت كتائب القسام قصفت مساء الأحد مطار “بن غوريون” برشقة صاروخية ردًا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية