الديموقراطي الاجتماعي اول الاحزاب الاردنية التي تدين عملية استهداف الكلية الحربية في حمص

وطنا اليوم – اصدر الحزب الديموقراطي الاجتماعي اول الاحزاب الاردنية التي تدين الهجوم بالطائرات المسيرة على الكلية الحربية في حمص وقال الحزب في بيان الإدانة:

يدين الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني الهجوم بالمسيرات الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات من العسكريين الطلاب، ومن ضمنهم مدنيين.

ويؤكد الحزب رفضه واستنكاره لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنه مع الشعب العربي السوري الشقيق، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ويعتبر الحزب أن هذا الهجوم الإرهابي جريمة بشعة تستهدف أمن واستقرار سوريا، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

ويدعو الحزب إلى ضرورة التحقيق في هذا الهجوم، ومحاسبة مرتكبيه، وتعزيز الجهود الرامية إلى إرساء السلام والأمن في سوريا.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني

6 أكتوبر 2023