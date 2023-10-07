الخريشة: لا رجعة عن الحياة الحزبية

وطنا اليوم – اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشه ان ما تم بالنسبة للتحديث السياسي هو انجاز تاريخي في الحياة السياسية والحزبية الاردنية، وعلى الجميع الانخراط بالعمل السياسي والحزبي.

وقال الخريشه في برنامج ستون دقيقة الليلة الجمعه انه ليس مطلوبا من جميع المواطنين الاردنيين الانتساب للاحزاب، وان جلالة الملك عبدالله الثاني ضَمِنَ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.

وقال ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات المكتب الدائم ورئاسة مجلس النواب، وان رئيس الوزراء اكد في مجلس الوزراء ضرورة النأي بالنفس عن الاتصال مع النواب المرشحين حتى نهاية الانتخابات في المجلس.

وبخصوص التوزير الحزبيين قال الخريشه انني لست الوزير الحزبي الوحيد في الحكومة الحالية او الحكومات السابقة، واستطرد بقوله: انا حزبي ولكن لا يجوز ان يتم توجيه ذلك لدعم حزب على حساب اخر، كما انني لا املك اي قوة لفرض اي برنامج على اي حزب.

وبين الخريشه ان البرنامج الذي تقوم به الوزارة حاليا هو المشاركة السياسية، وسنصل الى جميع محافظات المملكة وسيتم عقد لقائين في المحافظات اسبوعياً كما سيتم تكثيف هذه النشاطات لاحقاً.

وابدى الوزير استعداد وزارته لتقديم الدعم اللوجستي للأحزاب مع المحافظة على ان لا يكون لنا دور في توجيه الاحزاب.

وبخصوص الحياة الحزبية والتخوفات التي يبديها البعض قال الخريشه: اصبحنا لا نخشى من معاقبة اي مواطن ينتسب للاحزاب ولا مبرر من الخوف، والقانون حاليا يحمي من ينتسب للأحزاب، موضحا انه ليس مطلوبا من الاردنيين ان ينتسبوا جميعا للاحزاب، لكن على المواطن الاشتباك الايجابي مع الحياة السياسية.

اما عن الشباب الاردني فقال الخريشه: ان شبابنا الاردني فاعل ونشيط وواعي، وقد اقر قانوني الاحزاب والانتتخاب شروطا لتحفيز حضور الشباب والمراة في الحياة الحزبية وفي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة الحزبية، حيث نص القانون على ان يكون الشباب ضمن اول 5 مرشحين في قائمة الحزب والمرأة الاسم الثالث في القائمة كما نص القانون ان يكون الحد الادنى لمشاركة الشباب في الهيئة العامة للاحزاب بحدود 20% .

وتابع الخريشة في هذا السياق لا رجعة عن الحياة الحزبية وهذا ما ضمنه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الامير الحسين بن عبدالله .

وبين الوزير ان الحكومة لديها توجيهات باهمية المشاركة السياسية وتهيئة البيئة السياسية، موضحا ان الوزارة ستكون ذراع التواصل مع الاحزاب والقوى السياسية .