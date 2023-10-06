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وزير الاوقاف يوضح حول ما نشره الدعجة عبر وطنا اليوم

منذ ساعتين
وزير الاوقاف يوضح حول ما نشره الدعجة عبر وطنا اليوم

وطنا اليوم – ردا على مانشره الدكتور هايل الدعجة عبر موقع وطنا اليوم ، تحت عنوان ملاحظة مهمة بين يدي وزير الاوقاف ، فقد رد وزير الاوقاف باتصال هاتفي مع الدعجة ، وقال الدعجة في تفاصيل ما اوضحه وزير الاوقاف :

حول الملاحظة التي اشرت لها صباحا وقمت بتغطيتها على موقعكم وطنا اليوم .. فقد اتصل بي قبل قليل معالي د محمد الخلايلة وزير الاوقاف .. واخبرني بان النسخ الاردنية الموجودة في المساجد هي مصحف ال البيت ( الاردنية ) التي تمت طباعتها عام ٢٠٢٠ وجميعها مرتبة حسب مصحف المدينة .. وبنفس الوقت اوضحت لمعاليه ان النسخة الاردنية التي قصدتها والموجودة في المساجد هي نسخة ( المصحف الهاشمي ) المطبوعة سنة ٢٠٠٠ وما بعدها بعدة طبعات .. والتي وصفها معاليه بالقديمة ..
المهم في الامر ان ملاحظتي صحيحة وان وزارة الاوقاف عند طباعتها للمصاحف الاردنية تراعي الترتيب المتعارف عليه بما في ذلك النسخة الجديدة المتوقع طباعتها مستقبلا . وهذا ما اردت التنويه له واخذه بالاعتبار بملاحظتي الصباحية .

وكان الدعجة قد طالب وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة عبر وطنا اليوم بان تراعي الاوقاف في طباعة النسخ من القران ضرورة توحيد ارقام السور والايات والصفحات مع النسخ الاخرى ، حتى لا تبقى النسخة الجديدة من مصحف المملكة على رفوف المساجد كما هو حال النسخة الاولى .


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