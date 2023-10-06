العشائري الشركسي يستقبل الميثاق الوطني في أول زيارة لحزب على مستوى المملكة

وطنا اليوم – استضافت الجمعية الخيرية الشركسية يوم امس الخميس حزب الميثاق الوطني ممثلاً بعدد من اعضاء المكتب السياسي والاستشاري في لقاء استقطابي حواري في مقرها الكائن بالعاصمة عمان .

وقال رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي أن الشركس قد قاتلوا لاكثر من 101 سنة لاعلاء كلمة لا اله الا الله وهذا يؤكد على تمسكهم القوي بالدين – احد الثوابت الأساسية لحزب الميثاق الوطني.

وتابع القاضي أن الشركس عندما قدموا الى الأردن ساهموا بشكل كبير في تأسيسها، وظلوا منذ قدومهم للأردن وحتى اليوم مدافعين وداعمين للعائلة الهاشمية.

رئيس المجلس الاستشاري أكد بدوره على اهمية أن يضم الحزب لفيف من الشرائح المختلفة بغية تشكيل عشيرة أردنية واحدة، يقدم الحزب من خلالها تغيير جميل في المجتمع ويحافظ على المصلحة العليا في آن واحد.

من جهته، قال أمين عام حزب الميثاق الوطني محمد حسين المومني أن هدف اللقاء الاساسي هو دعوة القامات الشركسية للانتساب للحزب وأن يقوموا بتشجيع ابناءهم وبناتهم لذلك.

وأوضح المومني أن السبب في ذلك يعود للتشابه الكبير بين ثوابت الحزب وثوابت اهلنا الشركس، حيث أن الدين وهو الثابت الاول لحزب الميثاق الوطني هو ثابت أساسي في حياة الشركس منذ الازل.

الى ذلك، فإن الشركس داعمين اساسيين للثابت الثاني للحزب وهو العرش، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده، حفظها الله ورعاهما.

اضافة الى الثابت الثالث وهو الجيش والامن، وتحدث الأمين العام أن عدد كبير من الشركس منتسبين لأجهزة الأمن العام والجيش.

إلى جانب ايمان الشركس الراسخ بالوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية والقدس، الثوابت الأساسية للحزب التي لا يمكن بأي شكل المساس بها.

المومني أكد على أهمية ان تعمل شرائح المجتمع المختلفة للتصدي لحملات بث السموم والقدح بتاريخ البلد ومنجزاته التي يقوم بها البعض، والوقوف جنبا إلى جنب ضد التحديات المختلفة وعلى رأسها التحدي الاقتصادي.

الأمين العام اشار في هذا الصدد الى أن حزب الميثاق الوطني يمثل الجغرافية الاردنية بكل اطيافها، ولعل هذا اهم ما يميز هذا الحزب، بالاضافة انه ليس حزب الشخص الواحد ويقوم طرحه على الصدق في القول والفعل واعلى درجات الشفافية.

يذكر أن رئيس المجلس العشائري الشركسي الأردني العين خير الدين هاكوز قد قام بإدارة الحوار وترأس الجلسة، فيما حضر اللقاء عدد من الشخصيات الشركسية، بدورهم ثمنوا جهود حزب الميثاق الوطني وعبروا عن نيتهم دعم الانتساب للاحزاب بكل ما يستطيعوا وزيادة المشاركة الانتخابية بين ابناء الشركس.

والجدير بالذكر ان حزب الميثاق الوطني هو أول حزب يتشرف بزيارة الأخوة الشركس في زيارة استقاطبية تشاورية.