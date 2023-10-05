مجدداً حزب إرادة يلتقي نخبة من أبناء الأغوار الشمالية

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https://youtu.be/Jbkwlfsxe_g

وطنا اليوم – التقى فريق من حزب إرادة بحضور الأمين العام نضال البطاينة أبناء لواء الأغوار الشمالية ضمن نهجه بالتواصل مع المواطنين في مناطقهم وشرح مبادئ الحزب وتوجهاته وضرورة الانخراط في الأحزاب التي تشكل بوابة للإصلاح وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.

وقال علي الدلكي عضو حزب ارادة في بداية اللقاء إننا ذاهبون الى الحزبية بدون تردد لأنها اصبحت الخيار الوحيد للدولة الأردنية وضمنها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وبدد الخوف من الانخراط فيها، داعيا الى عدم الالتفات الى المشككين بالأحزاب خاصة انها ليست مقرونة بشخص انما بفكرة وبرنامج يعده الحزب و يضع المصلحة العامة للوطن المواطن ضمن اولوياته.

وقال الأمين العام نضال البطاينة إنتا في حزب إرادة نتمسك بالثوابت الوطنية وهي الوطن والمواطن والملك والقوات المسلحة ونحرص على الحفاظ عليها،، منوها أن وطننا يعاني من الكثير من التحديات ومواجهتها تكون من خلال أحزاب حقيقية تنهض بالاردن.

وأضاف أننا في الأغوار الشمالية اليوم نقدم لكم حزب إرادة بمبادئه ونهجه الواضح كحزب وطني حقيقي برامجي لتكونوا شركاء معنا في بناء الوطن.

وقدمت في اللقاء العديد من المداخلات من الحضور تركزت على أهمية المشاركة في الأحزاب الحقيقية القادرة على تقديم برامج وسياسات تقدم حلول للتحديات التي تواجه وطننا والابتعاد عن التنافر والمناكفات.

وأعلن عدد كبير من الحضور للقاء عن الانتساب للحزب قناعة منهم بانه حزب اردني وطني قادر على المنافسة وبناء برامج عملية وقابلة للتطبيق.