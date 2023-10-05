افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتجميل شارع وسوق الأمير الحسن في سحاب

سمو الأمير الحسن بن طلال: مفتاح النجاح لتحقيق النهضة والإنجاز الاستثمار برأس المال البشري

المحارمة: بلدية سحاب قدمت نموذجًا رياديًا لتحقيق الازدهار وتعظيم المكتسبات

الخواطرة: المشروع تم تنفيذه ضمن أعلى المعايير الدولية وبعيدًا عن القوالب الجاهزة

مواطنون: المشروع ريادي ويضاف لسلسلة قصص الريادية والنجاح التي حققتها البلدية

وطنا اليوم – افتتح سمو الأمير الحسن بن طلال الأربعاء مشروع إعادة تأهيل وتجميل شارع وسوق الأمير الحسن في مدينة سحاب والذي يعتبر من أقدم شوارع اللواء والشريان التجاري الرئيسي لقلب مدينة سحاب.

وقال سموه، إن مفتاح النجاح لتحقيق النهضة والإنجاز، هو الاستثمار برأس المال البشري لبناء المعارف وتحقيق الانجاز وبما يخدم مصلحة المواطن وبناء السياسات على أساس محوره كرامة الإنسان والالتزام بدولة المواطنة وتساوي أبناء الوطن على اختلاف مكوناتهم في الحقوق والواجبات، أن يعمل القانون لأجل مصلحة الجميع وبالتالي تحقيق النماء والازدهار.

وأشار سموه إلى أهمية نشر مفهوم المواطنة التي تتوافق ومبدأ دستوري محوره، دستور المدينة الذي أشرف عليه النبي عليه الصلاة والسلام بدولة المدينة المنورة والمساواة بين المهاجرين والأنصار بكل طوائفهم ومتساوون بالحقوق والواجبات، منوهًا إلى أن الأردن وبما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار وبطيبة أبنائه ورغم شح إمكانياته احتضن اللاجئين والمهمشين والمظلومين الذين يبحثون عن الأمن والآمان.

وبين سموه، أنه يسهل الحديث عن التحديات والطموحات ولكن المهم أن نتحدث عن الانجاز الذي يمكن تحقيقه على أرض الواقع بتكاتف الجهود وبسواعد الأردنيين.

بدوره، قال رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة ، إن انجاز المشروع جاء استمراراً لنهج تجميل وتحسين وسط المدينة والارتقاء بها نحو واقع مستوى تطلعات المواطنين وآمالهم، مشيرًا أنه وبفضل العمل الجماعي وتكاتف الجهود، تم انجاز المشروع والذي هو صديق للمشاة وذوي الاحتياجات الخاصة ويضاف إلى سلسلة المشاريع الريادية في مدينة سحاب.

وأشار المحارمة إلى أن بلدية سحاب قدمت نموذجًا رياديًا بتنفيذ هذا المشروع نحو تغيير مفهوم العمل البلدي من الدور الخدماتي إلى أن تصبح البلديات حكومات مجتمعية مصغرة تعمل لخدمة مختلف شرائح المجتمع ولتحقيق المزيد من الازدهار وتعظيم المكتسبات خدمة للوطن والمواطنين وذلك بجهود أبناء المجتمع المحلي في مدينة سحاب وكوادر البلدية التي تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق المزيد من الانجازات وقيادة الطموح وتعظيم المكتسبات، داعيًا الحكومة إلى زيادة الدعم للبلديات لتحقيق المزيد من الانجاز خدمة للأهالي في البلديات وبالتالي إعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الوطن.

وأوضح بأن المشروع تحقق انجازًا على أرض الواقع بجهود وإصرار الجميع، حيث تم التواصل مع الشركاء والأصدقاء وعلى كافة المستويات وتم الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة مليون ونصف المليون دينار وبدعم من البلدية وضمن إمكانياتها وبالتشاور مع المجتمع المحلي تم الخروج بقرار لتأهيل الشارع وتم البدء بتنفيذ المشروع وانجازه ضمن الفترة المحددة مدتها بأربعة شهور، كما تم تشغيل 150 شابًا وشابة من أبناء المدينة.

وعرض المحارمة قصص النجاح والتميز التي حققتها بلدية سحاب، ومنها جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، واعتماد البلدية ضمن شبكة عمداء بلديات العالم كأول بلدية في المنطقة ما جعلها نموذجًا متقدمًا بالعمل البلدي، وهو ما منحها امتيازًا فازت بموجبه بجائزة التميز للانجازات الحكومية العربية، إضافة إلى أن البلدية نفذت العديد من المشاريع والمبادرات بهدف إيجاد حالة من التوازن بين المشاريع التجميلية والتنموية.

من جهته، قال مدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة، إن بلدية سحاب قامت بقيادة الكثير من المبادرات ومنها هذا المشروع الريادي، والذي كان صاحب القرار فيه ليس رئيس بلدية سحاب وليس المانحين ولا حتى الحكومة، ولكن صاحب القرار الفعلي لتنفيذه كان المجتمع المحلي، مشيرًا إلى ان المشروع متكاملاً بعناصره الاقتصادية والتنموية وإدماج

كافة العناصر وبما يحقق ويحسن من جودة الحياة والخدمات المقدمة لمواطني المدينة ووفقًا إلى أعلى معايير الدولية والممارسات لتحقيق البعد التنموي الشمولي بالتشاركية وليس بقوالب جاهزة.

وثمن المهندس الخواطرة جهود الداعمين والمانحين، ومنها الحكومة الكندية والحكومة البريطانية والحكومة الهولندية والوكالة الأميركية للإنماء والشركاء من مجموعة البنك الدولي لإدارة محفظة الائتمان متعددة المانحين.

وعرض أثناء حفل الافتتاح ، فيلم قصير عن المشروع وأبعاده الاقتصادية والتنموية وبتكاتف الجهود بين رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة وكوادر البلدية وبدعم الشركاء والمانحين وبما يحافض على عراقة شارع الامير الحسن ومصلحة تجار السوق، كما ألقى لشاعر أحمد المحارمة قصيدة شعرية تغنت بالوطن وقيادته وبالانجازات التي تحققت بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة.

بدورهم، أشاد عدد من المواطنين في أحاديثهم بالانجازات التي حققتها بلدية سحاب وفي المجالات كافة ما جلها من البلديات الأنموذج والتي تجسد العلاقة التشاركية مع أبناء المجتمع المحلي، ومنها هذا المشروع الريادي والذي أصبح علامة فارقة حققته بلدية سحاب، ويضاف إلى سلسلة الانجازات الأخرى التي تجسدت واقعًا ملموسًا.

كما أشاد عدد من التجار بجهود بلدية سحاب والفائدة التنموية والاقتصادي التي تعود عليهم وعلى ابناء المجتمع المحلي بعد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتجميل شارع وسوق الأمير الحسن، مشيرًا إلى أنه ونتيجة للتعاون والتواصل بينهم وبين رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة لم تتوقف مصالحهم أثناء تنفيذ المشروع.