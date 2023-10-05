مالك سيارة الـ (ID.4) يكشف سبب احتراقها

وطنا اليوم:انتشر فيديو احتراق سيارة فولكس فاجن ( ID.4 ) بمنطقة شارع المطار باتجاه الدوار الثامن في العاصمة عمّان، بشكل واسع بين الأردنيين، وسط تساؤلات حول أسباب اندلاع حريق بالمركبة.

ومن جانبه ، قال مالك المركبة إنه تعرض لحادث سير منذ مدة ولم يراجع الصيانة، مرجحا أن يكون ذلك سبب حريق المركبة.

ودعا إلى ضرورة عدم الاستهانة بأي إشعار يظهر على شاشة التحكم للمركبة، ومراجعة وكيلها ومركز الصيانة على وجه السرعة.

وأكد أنه كان رفقة صديق له عندما اشتعلت المركبة ونزلا من أبوابها، كما بين أن البطارية لم تنفجر كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

في العام الماضي، أعلنت شركة فولكس فاجن عن استدعاء آلاف السيارات من طرازID.4 بسبب مشكلة كهربائية تتعلق ببطارية 12 فولت، وإذا تُركت فقد تؤدي المشكلة إلى نشوب حريق في البطارية.

وفقًا لتقرير استدعاء السلامة الصادر عن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريع في الولايات المتحدة، وهي جزء من وزارة النقل الأمريكية، يمكن أن يتلامس كابل الشحن في سيارات ID.4 ذات الدفع الخلفي مع عمود التوجيه، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث ماس كهربائي وربما نشوب حريق.

وأوضح التقرير أن في المركبات المتأثرة (الدفع الخلفي فقط)، قد يتصل كابل شحن البطارية بجهد 12 فولت بعمود عمود التوجيه، مما يتسبب في تآكل عزل الكابل، وإذا حدث هذا فقد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي.

واكتشفت شركة فولكس فاجن أن بعض الكابلات من المورِّد لا تتوافق مع المواصفات، وتم اتخاذ قرار بشأن سحبها في 21 ديسمبر 2022 أي بعد 13 يومًا فقط من اكتشاف العيب في البداية.

يُنصح مالكو فولكس فاجن ID.4 الذين لديهم سيارات متأثرة بالاهتمام الوثيق لرسائل التحذير المتعلقة ببطارية 12 فولت، ويمكن أن تشير هذه الرسائل إلى العزل مع ظهور رائحة احتراق أو دخان، وفي هذه الحالة يجب إيقاف السيارة وصيانتها على الفور.

ومع ذلك، أكدت فولكس فاجن أنه لا يوجد خطر من حدوث صعق كهربائي مرتبط بهذه المشكلة لأنها مرتبطة ببطارية السيارة 12 فولت