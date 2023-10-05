قضية المطاعيم، الى اين نحن ذاهبون و من يعبث بالاردن!!!!

قيس زيادين

مقالي لن يعجب اصحاب نظرية الموامرة، و مقالي هنا ناتج عن حرقة و الم ، فلم اتخيل يوما ان يصل بنا الامر الى الشك بان الدولة قد تؤذي مواطنيها صحيا!!!!

الانكى و الأخطر و الغير مفهوم هو قيام محطة اخبارية شبه رسمية منبر لرواية التشكيك و كان القضية راي و راي اخر! هذا الخطا اعطى مصداقية لرواية التشكيك!

لا انكر بل متاكد من وجود ازمة ثقة بين المواطن و الموسسات كلها لكن تلك ازمة ثقة مربوطة بلمفات اقتصادية ادارية او حتى اصلاحية. لكن ان تصل الامور الى الاعتقاد بان الدولة و عن قصد قد تؤذي مواطنيها صحيا فهذا مرعب و غير مقبول.

ان لم تواجه الحكومة هذه الاتهامات بحزم ، قد تتكرر، و اتهامات كذلك ترتقي لزعزعه الامن الوطني ان ثبت عدم صحتها. لا بل التهاون يرتقي لابعد من ذلك.

لم اتخيل ان نصل يوما الى هذا القدر من عدم الثقة ، فهذا مستوى جديد ان يخاف المواطن على ابنائه و يعتقد بان الدولة قد تتامر على صحة ابناءه، و السبب سياسة الطبطبة.

القضية لا يجب ان تكون عابرة و من اخطا او قصر يجب ان يحاسب.