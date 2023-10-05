بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

قضية المطاعيم، الى اين نحن ذاهبون و من يعبث بالاردن!!!!

منذ 7 ثواني
قضية المطاعيم، الى اين نحن ذاهبون و من يعبث بالاردن!!!!

قيس زيادين

مقالي لن يعجب اصحاب نظرية الموامرة، و مقالي هنا ناتج عن حرقة و الم ، فلم اتخيل يوما ان يصل بنا الامر الى الشك بان الدولة قد تؤذي مواطنيها صحيا!!!!

الانكى و الأخطر و الغير مفهوم هو قيام محطة اخبارية شبه رسمية منبر لرواية التشكيك و كان القضية راي و راي اخر! هذا الخطا اعطى مصداقية لرواية التشكيك!

لا انكر بل متاكد من وجود ازمة ثقة بين المواطن و الموسسات كلها لكن تلك ازمة ثقة مربوطة بلمفات اقتصادية ادارية او حتى اصلاحية. لكن ان تصل الامور الى الاعتقاد بان الدولة و عن قصد قد تؤذي مواطنيها صحيا فهذا مرعب و غير مقبول.

ان لم تواجه الحكومة هذه الاتهامات بحزم ، قد تتكرر، و اتهامات كذلك ترتقي لزعزعه الامن الوطني ان ثبت عدم صحتها. لا بل التهاون يرتقي لابعد من ذلك.

لم اتخيل ان نصل يوما الى هذا القدر من عدم الثقة ، فهذا مستوى جديد ان يخاف المواطن على ابنائه و يعتقد بان الدولة قد تتامر على صحة ابناءه، و السبب سياسة الطبطبة.

القضية لا يجب ان تكون عابرة و من اخطا او قصر يجب ان يحاسب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:57

افتتاح مكتب لحلف الناتو في الأردن

21:28

في يوم السياحة العالمي .. أرقام وحقائق تُؤكد تميُّز الأردن

20:42

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

20:37

رئة شرق المتوسط في قبضة مافيات الحطب

20:24

استمرار فرص تساقط الأمطار في الأردن نهاية الأسبوع

20:18

أقدم نشاط علمي أكاديمي في الأردن “الأردنية” تحتضن أعمال مدرسة البترا الدولية للفيزياء في موسمها العاشر

20:12

اتحاد السلة : الامتناع عن أداء الواجب الوطني ليس وجهة نظر

20:02

وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام

19:53

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

19:45

الوزير الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

19:33

الاحتلال يستحدث وحدة عسكرية لمنع تهريب السلاح من الأردن

19:23

السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2034

وفيات
وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالباوفيات الأربعاء 4-10-2023وفيات الثلاثاء 3-10-2023