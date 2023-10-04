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البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

منذ 5 ثواني
البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الأربعاء، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.
وبحسب الإصدار (21) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 8 تشرين أول 2026.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون يوم غد الخميس، فيما سيكون تاريخ التسوية في 8 تشرين الأول


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