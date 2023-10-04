بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

استمرار فرص تساقط الأمطار في الأردن نهاية الأسبوع

منذ 28 ثانية
استمرار فرص تساقط الأمطار في الأردن نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، استمرار الأجواء الخريفية في أغلب مناطق الأردن الخميس، مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع استمرار فرص هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق، وأجواء باردة نسبيا بوجه عام ليلاً.
وأضاف أنه يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الخميس، لتصبح الأجواء مُعتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في العقبة والأغوار والبحر الميت، مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويحتمل هطول زخات محلية ومحدودة من المطر في بعض المناطق.
وأشار إلى أن الطقس يكون مع ساعات الليل غائماً جزئياً ومائلاً للبرودة، ويصبح الطقس بارداً نسبيّاً أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر بالأخص في مناطق المرتفعات الجبلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:18

أقدم نشاط علمي أكاديمي في الأردن “الأردنية” تحتضن أعمال مدرسة البترا الدولية للفيزياء في موسمها العاشر

20:12

اتحاد السلة : الامتناع عن أداء الواجب الوطني ليس وجهة نظر

20:02

وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام

19:53

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

19:45

الوزير الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

19:33

الاحتلال يستحدث وحدة عسكرية لمنع تهريب السلاح من الأردن

19:23

السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2034

19:15

محاضرة هامة حول علاج ظاهرة إطلاق العيارات النارية في نادي خريجي الجامعة الاردنية

19:13

الظهراوي : إرادة لم يحدد إطلاقا مرشحيه لا على القائمة الوطنية ولا المحلية

19:09

عائلة أورنج الأردن تحتفل بعيد ميلاد راديو أورنج الثالث عشر

19:05

أمانة عمّان تسعى لإنشاء مركز تحكم للعمليات والأزمات

18:58

إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

وفيات
وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالباوفيات الأربعاء 4-10-2023وفيات الثلاثاء 3-10-2023