استمرار فرص تساقط الأمطار في الأردن نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، استمرار الأجواء الخريفية في أغلب مناطق الأردن الخميس، مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع استمرار فرص هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق، وأجواء باردة نسبيا بوجه عام ليلاً.

وأضاف أنه يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الخميس، لتصبح الأجواء مُعتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في العقبة والأغوار والبحر الميت، مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويحتمل هطول زخات محلية ومحدودة من المطر في بعض المناطق.

وأشار إلى أن الطقس يكون مع ساعات الليل غائماً جزئياً ومائلاً للبرودة، ويصبح الطقس بارداً نسبيّاً أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر بالأخص في مناطق المرتفعات الجبلية