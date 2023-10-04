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إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

منذ ساعة واحدة
إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بيان، اليوم، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.
وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة الوادي الأبيض بلواء دير علا، أسفرت عن إزالة “برابيش” بأقطار مختلفة عدد 8 وأنابيب مدفونة أسفل طريق القناة بأقطار وأطوال مختلفة، إضافة إلى مصادرة مواتير ضخ، والتي تعود بمجملها لوحدات زراعية شرق القناة ليس لها حقوق مائية، وتم عمل ضبط مشترك حسب الأصول


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