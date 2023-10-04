الاحتلال يستحدث وحدة عسكرية لمنع تهريب السلاح من الأردن

وطنا اليوم:تنوي حكومة الاحتلال إنشاء وحدة شرطة جديدة، مهمتها مراقبة ومنع محاولات تهريب الأسلحة على الحدود الأردنية الفلسطينية.

وبحسب تقرير نشره الإعلام العبري تتكون الوحدة من عشرات الضباط، وتبدأ عملياتها في أوائل عام 2024.

ومن المرجح المرجح إطلاق اسم وحدة “الحدود الأردنية” على الوحدة الشرطية الجديدة.

وستكون مهمة الوحدة جمع المعلومات الاستخبارية في سبيل منع محاولات التهريب داخل المنطقة