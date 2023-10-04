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شركة تطوير العقبة ومجلس نقابة المهندسين الاردنيين وشركة مرجان المهندسين للاستثمار والتطوير العقاري يوقعون ملحق اتفاقية بيع وتطوير مشروع قرية مرجان المهندسين

منذ ساعتين
شركة تطوير العقبة ومجلس نقابة المهندسين الاردنيين وشركة مرجان المهندسين للاستثمار والتطوير العقاري يوقعون ملحق اتفاقية بيع وتطوير مشروع قرية مرجان المهندسين

وطنا اليوم – وقعت شركة تطوير العقبة ومجلس نقابة المهندسين الاردنيين وشركة مرجان المهندسين للاستثمار والتطوير العقاري ملحق اتفاقية بيع وتطوير مشروع قرية مرجان المهندسين لغايات نقل ملكية الأراضي للمستفيدين من اراضي مشروع مرجان المهندسين و تمديد فترة المشروع حتى نهاية العام ٢٠٢٥مما يمكن المطور والمستفيدين من السير قدما في الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المالية لتمويل المشروع بحيث يحقق العمل في المشروع فتح باب لفرص عمل جديدة وزيادة الحركة التجارية والانشائية والسكنية .

واشاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي بجهود التعاون بين شركة تطوير العقبة ونقابة المهندسين الاردنيين وشركة مرجان المهندسين وحرص النقابة على توفير مشاريع وقطع اراضي خدمة لمنتسبيها
وشدد الصفدي على أهمية تنفيذ المشروع الذي في حال اكتماله سيعكس الوجه الحضاري لمدينة العقبة السياحية كونه سينفذ بطريقه مختلفة يتضمن واجهات معمارية متطوره وساحات ومرافق متنوعة تخدم السكان بشكل عصري وحديث.
بدوره ، أثنى نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي على التعاون المستمر بين النقابةوشركة تطوير العقبة
واشار الى ان النقابة وقعت سابقا اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لشراء وتطوير 400 دونم من اراضي العقبة بجانب الجامعة الأردنية، وقامت النقابة بإنهاء البنية التحتية للمشروع بكلفة تقدر بـ8 ملايين دينار، حيث تم توزيع اكثر من 80 بالمائة من الأراضي السكنية، و خصصت المرحلة الأولى للبيع فقط للمهندسين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مرجان العقبة، المهندس صخر الكلوب، إن المشروع يقع على مساحة 400 دونم، وتم تطوير كامل البنية التحتية من فتح وتعبيد الشوارع و تمديدات الصرف الصحي وشبكة الكهرباء ذات الضغط المتوسط والمنخفض، ويجري حاليا تنفيذ عطاء الإنارة للشوارع الداخلية في المشروع.
وبين أن المشروع يعد من أهم مشاريع التطوير العقاري في منطقة التوسعة الشمالية لمدينة العقبة، حيث سيستفيد منه 350 مهندسا ومهندسة، والذي باشر بعضهم بالبناء والتطوير على الأراضي المخصصة لهم.

 


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