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الأمير مرعد يلتقي السفيرة الأميركية لدى الأردن

منذ 3 ساعات
الأمير مرعد يلتقي السفيرة الأميركية لدى الأردن

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت.
وبحث سموه مع لمبرت أوجه التعاون بين المجلس والحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتعاون الدولي USAID، ومشاريعها المنفذة في الأردن.
وعرض سموه، خلال اللقاء، لواقع الإعاقة في الأردن وما يتم تحقيقه من إنجازات وتحديات تواجه تحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
وأكد سموه اعتزاز المجلس بالشراكة القوية والممتدة مع الحكومة الأميركية، مشيراً إلى حرص المجلس على تمتين هذه العلاقة للاستفادة من الخبرات الأميركية الطويلة والقوية في مجال الإعاقة التي أنتجت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأميركي ADA، الذي يعتبر قانوناً رائداً في تعزيز النهج الحقوقي في مجال الإعاقة.
بدورها، أعربت السفيرة الأميركية عن سعادتها بزيارة المجلس وتقديرها لجهوده في زيادة التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وحرصها على استدامة الشراكة المتميزة بين المجلس والسفارة من خلال الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
وقدم أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، إيجازاً عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجيات، والخطط المنبثقة عنه، وواقع تطبيق القانون وما تم إنجازه حتى الآن


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