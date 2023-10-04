الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع نائب الأمين المساعد لحلف الناتو

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب الأمين المساعد لحلف الناتو خافيير كولومين والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، علاقات التعاون العسكري، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء استمرارا للنهج الذي تنفذه القيادة العامة الرامي إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك مع جيوش الدول الصديقة