بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع نائب الأمين المساعد لحلف الناتو

منذ 3 ساعات
الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع نائب الأمين المساعد لحلف الناتو

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب الأمين المساعد لحلف الناتو خافيير كولومين والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، علاقات التعاون العسكري، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة بين الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء استمرارا للنهج الذي تنفذه القيادة العامة الرامي إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك مع جيوش الدول الصديقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:42

الكايد في ذيبان ويفتتح مركز طوارئ الفيصلية

16:35

نصار القيسي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

16:35

نادي خريجي الاردني ينظم ندوة “مقاطعه افراح الموت”

16:32

ظهور زنبوط الريّ يبشر بموسم مطري وفير

16:24

ترجيح عقد التوجيهي الكترونيا العام المقبل

16:05

المعلم في عيده

16:03

مهيدات يستطلع مقترحات وملاحظات متلقي الخدمة حول خدمات عدد من مديريات مؤسسة الغذاء والدواء

15:55

نوبل الكيمياء لثلاثة علماء يقيمون في الولايات المتحدة أحدهم عربي الأصل

15:55

إعلان نتائج المرشحين للاستفادة من الدورة الثانية للمنح الخارجية – رابط

15:44

على هامش المشاركة في معرض “توب ريزا” فرنسا .. الأردن يوقع اتفاقية لدعم الطيران العارض مع شركة top of travel الفرنسية

15:39

أقدم نشاط علمي أكاديمي في الأردن “الأردنية” تحتضن أعمال مدرسة البترا الدولية للفيزياء في موسمها العاشر

15:37

لقاء حزب إرادة في لواء بصير بمحافظة الطفيلة… فيديو

وفيات
حماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالباوفيات الأربعاء 4-10-2023وفيات الثلاثاء 3-10-2023اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة الله