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مسؤول اسرائيلي يصف الرئيس الفلسطيني عباس برئيس بلدية

منذ 18 ثانية
مسؤول اسرائيلي يصف الرئيس الفلسطيني عباس برئيس بلدية

 

وطنا اليوم –   نقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو قوله لمسؤولين أميركيين إن “رئيس بلدية رام الله”، في إشارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، “لن يقرر تفاصيل الاتفاق بين السعودية وإسرائيل”.

وكان نتنياهو قد صرح لوسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، بأنه “يحظر منح الفلسطينيين حق الفيتو على تفاصيل الاتفاق” .

وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء، أن “توترا حاصلا بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو في الأيام الأخيرة حول التسهيلات المقدمة للسلطة الفلسطينية. وأضافت أن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل بأنه من دون تنفيذها خطوات هامة تجاه السلطة سيكون من الصعب أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي على الصفقة الأمنية – العسكرية مع السعودية والتي تشمل اتفاق التطبيع، فيما تواصل حكومة نتنياهو الاستخفاف بالمطالب الفلسطينية وتتهم الجانب الأميركي باهتمام مبالغ فيه تجاه هذه المطالب”.


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