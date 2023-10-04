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القبض على سيدة سرقت مبلغًا ماليًا من مركبة في إربد

منذ دقيقة واحدة
القبض على سيدة سرقت مبلغًا ماليًا من مركبة في إربد

وطنا اليوم:أفاد مصدر أن كوادر البحث الجنائي قامت بإلقاء القبض على سيدة قامت بسرقة مبلغ 8 آلاف دينار من مركبة مواطن في اربد.
وبحسب شهود عيان إن امراة قامت بسرقة المبلغ، عند توقف المركبة عند إشارة المرور وادعت أنها لا تستطيع المشي، ثم توسلت له بأن يقوم بنقلها إلى وجهتها التي كانت على بعد أمتار قليلة.
ووفقًا للشهود، فإنه بعد دقائق من نزولها من المركبة وإيصالها إلى الوجهة المطلوبة، طلب صاحب المركبة التوجه إلى البنك لإيداع مبلغ مالي قدره 8 آلاف دينار. ولكنه اكتشف لاحقًا أن المبلغ غير موجود، وعلى الفور توجه إلى مركز الشرطة.
وأضاف المصدر أنه تم القبض على المشتبه بها وضُبِط بحوزتها جزء من المبلغ المالي، وتم تحويلها إلى الجهات المعنية، وذلك بعد قيام إدارة البحث الجنائي في اربد قامت بعمليات البحث والتحري


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