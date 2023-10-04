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الاحتلال يمنع موظفي الأوقاف من الدخول إلى الأقصى

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يمنع موظفي الأوقاف من الدخول إلى الأقصى

وطنا اليوم:قالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من موظفي الأوقاف من الدخول إليه صباح الأربعاء.
وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال دققت في هويات الموظفين ومنعت عددا منهم من الدخول إلى باحات المسجد للقيام بأعمالهم هناك، بالتزامن مع التدقيق في هويات المقدسيين القادمين للصلاة وعدم السماح لكثير منهم بالدخول، واحتجاز هويات من يسمح لهم بالدخول داخل المسجد، ومنعهم من التنقل إلا في مناطق محددة.
وتواجدت أعداد كبيرة من المستوطنين في البلدة القديمة قرب باب المجلس وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية.


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