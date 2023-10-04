المسيمي: أكثر من 94% من القضاة الأردنيين متخصصون

وطنا اليوم:بلغت نسبة الفصل في المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة 99.7 %، وفقا لأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.

وقال المسيمي الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمجلس القضائي لاطلاق التقرير لسنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022، إنّ المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه.

وأشار إلى أن أكثر من 94% من القضاة في الأردن هم قضاة متخصصون.

وبين أن المجلس القضائي يعمل على تخفيض مدورات المحاكم وهو “ما يرد إلى المحاكم من قضايا خلال السنة وما يدور من السنوات السابقة”، حيث يخصم ما تم فصله وإصدار قرارات وأحكام وإنهائه خلال ذات السنة؛ وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم واحتياجات تطوير المحاكم والفصل في الدعاوى.

وفيما يتعلق بالتخصص القضائي، قال المسيمي، إنّه في العام 2022 يوجد أكثر من 100 تخصص فرعي

وقال المسيمي إن المجلس يهدف إلى تخفيف مدورات المحاكم وهي ما يرد إلى المحاكم من القضايا خلال السنة وما يدوّر خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن المحاكم أنجزت 99.7% من القضايا الواردة إليها في عام 2022، وأن هناك أكثر من 100 تخصص فرعي في المحاكم الأردنية.

وأشار المسيمي إلى أن ما ورد المحاكم من دعاوى في عام 2022، بلغ 465654 دعوى بارتفاع نسبته 4% عن عام 2021.

وأكد أن توزيع الوارد إلى المحاكم كان بنسبة 83% لمحاكم الدرجة الأولى، و14% لمحاكم الدرجة الثانية، و3 بالمئة إلى محكمة التمييز، وأقل من 1% إلى القضاء الإداري.

وبحسب المسيمي، فإن 464183 دعوى فصلت فيها المحاكم خلال عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 1% عن عام 2021.

وبيّن أن مدور المحاكم شهد انخفاضا بنسبة 24% مقارنة مع عام 2017، وأن مجموع الدعاوى المدورة والواردة خلال العام كان 548838 بنسبة انخفاض 9% عن العام 2017.

وورد إلى محكمة التمييز 14250 طعنا بنسبة زيادة بلغت 83% عن العام 2017، فصلت منها 12064 دعوى بنسبة زيادة 36% عن العام 2017، وبنسبة إنجاز 85%، وفقا للمسيمي.

وكانت مدة التقاضي لدى محكمة التمييز 99 يوما.

وورد إلى محاكم الاستئناف 18520 دعوى طعن بنسبة زيادة 7% عن العام 2020، وفصلت منها 18387 دعوى بنسبىة زيادة 9% عن العام 2020 وبنسبة إنجاز 99.3%، فيما تبقى لديها 3601 دعوى بنسبة انخفاض 36% عن العام 2017، على ما ذكر المسيمي.

وورد إلى محكمة الجنايات الكبرى 1924 دعوى بنسبة زيادة 26% عن العام 2017، فصلت بـ2037 دعوى بنسبة زيادة 29% عن العام 2017، وبنسبة إنجاز بلغت 105.9%، وتبقى لديها 795 دعوى