توضيح من صحة الزرقاء حول حملة تطعيم طلبة مدارس جبل طارق

وطنا اليوم:أكد مدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح ، أن حملة تطعيم طلبة مدارس منطقة جبل طارق اليوم الأربعاء، لا علاقة لها بمطاعيم الحصبة (MR) .

وأوضح عبدالفتاح في حديثه عبر اذاعة الامن العام، إن حملة التطعيم الحالية تتبع مطاعيم الطب العام الروتينية لطلبة صفوف الرابع والسابع ومطعوم الكزاز للصف العاشر، مشيرا الى ان هذه المطاعيم مدرجة بحسب برنامج الصحة المدرسية المعتاد من خلال وزارة الصحة