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“حظر النقاب”.. القنصلية السعودية في جنيف لرعاياها تقييدوا بذلك

منذ ساعتين
“حظر النقاب”.. القنصلية السعودية في جنيف لرعاياها تقييدوا بذلك

 

وطنا اليوم – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة للقنصلية السعودية في جنيف بسويسرا والتي دعت فيها رعاياها إلى الالتزام بالقوانين السويسرية و”حظر النقاب” في الأماكن العامة.

جاء ذلك في تدوينة للقنصلية السعودية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، الاثنين، قالت فيه: “تنوه القنصلية العامة في جنيف بأن البرلمان السويسري أقرّ القانون الفدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه ’مبادرة حظر النقاب‘ بالأماكن العامة، لذا تنوه القنصلية للمواطنين المقيمين أو الزائرين بالتقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية”.

وكان الناخبون السويسريون قد وافقوا العام 2021 على حظر تغطية الوجه بالكامل بما في ذلك النقاب والبرقع في جميع الأماكن العامة تقريبًا، في استفتاء أثار خلافا واسعا والنتيجة تعني حظر تغطية الوجه في جميع الأماكن المتاحة للجمهور، بما في ذلك الشوارع والمكاتب العامة ووسائل النقل العام والمطاعم والمتاجر وفي الريف.


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