الأمانة: حلول مرورية على دوار الشعب

وطنا اليوم:أكد المدير التنفيذي للمرور في امانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري، أنه سيكون هناك حل مروري على دوار الشعب الذي يعتبر الأكبر في العاصمة عمان.

وقال إن الحل المروري المتوقع على دوار الشعب ليس فقط وضع إشارات ضوئية بل في إنشاء جسر علوي، مشيرا إلى أن إيجاد الحلول على نقطة معينة باتت غير مجدية كونها تعمل على ترحيل الأزمات من مكان إلى آخر.

في المقابل أكد أنه سيكون هناك حل مروري على اشارات البنك العربي الواقعة في منطقة الشيمساني، وذلك بما يضمن انسيابية الحركة في الموقع.

وحول وجود إشارة على دوار وتقاطع الشميساني، أكد الفاعوري إن الهدف منها تنظيم دخول وخروج المركبات، وسيتم اليوم الإنتهاء من وضع تصور واضح حول تنظيم توقيت هذه الإشارة، مشيرا إلى أن وضعها يأتي بهدف منع التدخل البشري في الحركة المرورية والسير نحو التطور والمدن الذكية والمرور الذكي.

وشدد أنه علمياً حينما يبلغ عدد المركبات على تقاطع معين 4 آلاف مركبة، فإنه لابد من وضع إشارة ضوئية، مشيرا إلى أن تقاطع الشميساني بالكامل يصل عدد المركبات عليه حوالي 11 ألف مركبة وقت الذروة.

وأوضح أنه يتم العمل حالياً على محور كامل من تقاطع الشميساني إلى وادي صقرة، ومن ثم سيتم الانتقال للعمل على شارع الأمير شاكر الذي عليه 3 إشارات ضوئية