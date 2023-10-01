وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

وطنا اليوم:توفي عامل وافد اليوم الأحد ، غرقاً في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة الكريمٌة بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، إن العامل البالغ من العمر 30 عاماً ، أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ ، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.