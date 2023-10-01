بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

منذ ساعتين
وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

وطنا اليوم:توفي عامل وافد اليوم الأحد ، غرقاً في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة الكريمٌة بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، إن العامل البالغ من العمر 30 عاماً ، أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ ، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:30

الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية

16:28

الملك يؤكد أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها

16:19

الثأر يقود أردنيا إلى حبل المشنقة

16:09

الحكومة تقترض سندات بقيمة 750 مليون دولار طرحها البنك المركزي

15:44

الزراعة توضح حول ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا

15:17

شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزيادات

14:52

الأمن العام يحذر الأردنيين من خطر انزلاق المركبات على الطرق

14:47

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025

14:41

وزير الأوقاف يكرم سندس الصيداوي الحافظة لكتاب الله

14:39

الصحة تؤجل الحملة الوطنية للمطاعيم لهذا السبب

14:08

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

14:00

الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

وفيات
شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة الله